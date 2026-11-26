In Emmen LU sind bei einer Frontalkollision vier Personen verletzt worden. In Adligenswil LU fuhr ein BMW-Lenker eine 17-Jährige an – und machte sich laut Polizei davon.

Darum gehts In Emmenbrücke kollidierten am Mittwochabend zwei Autos frontal, vier Personen wurden verletzt

Die 21-jährige Lenkerin hatte laut Polizei keinen gültigen Führerausweis und 0,60 mg/l Atemalkohol

Ein BMW-Fahrer fuhr in Adligenswil eine 17-Jährige an und entfernte sich laut Polizei vom Unfallort

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei zwei Verkehrsunfällen im Kanton Luzern sind am Mittwoch insgesamt fünf Personen verletzt worden. Das teilt die Luzerner Polizei mit.

In Emmen LU, im Ortsteil Emmenbrücke, kam es am Mittwochabend gegen 23 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eine Autofahrerin war auf der Seetalstrasse in Richtung Emmen Dorf unterwegs. Bei der Verzweigung Reusseggstrasse bog sie nach rechts in Richtung Autobahnanschluss ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Keinen gültigen Führerausweis

Vier Personen wurden verletzt. Drei von ihnen brachte der Rettungsdienst 144 ins Spital. Bei der 21-jährigen Unfallverursacherin ergab ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von 0.60 mg/l (rund 1,2 Promille). Zudem hatte sie keinen gültigen Führerausweis.

Wegen des Unfalls sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb ein Teil der Reusseggstrasse rund vier Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Emmen leitete den Verkehr örtlich um. Der Sachschaden beträgt rund 60'000 Franken.

17-Jährige am Mittwochvormittag angefahren

Bereits am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr wurde in Adligenswil eine 17-Jährige angefahren. Die Jugendliche überquerte beim Kreisel Rössli die Udligenswilerstrasse auf dem Fussgängerstreifen. Ein Auto, das von Udligenswil in Richtung Kreisel fuhr, erfasste sie.

Durch die Kollision wurde die 17-Jährige zu Boden geworfen und verletzt. Der Autofahrer hielt laut Luzerner Polizei zunächst an. Danach fuhr er aber weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Er sei über das Trottoir vorbeigefahren und habe sich via Kreisel in Richtung Ebikon entfernt.

Die Luzerner Polizei sucht den Fahrer des dunklen BMW. Es soll sich um einen älteren Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Die Polizei sucht Zeugen.