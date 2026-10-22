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In Sursee LU:Audi kracht rückwärts in Bäckerei

Unfall in Sursee LU
Audi kracht rückwärts in Bäckerei

In Sursee im Kanton Luzern ereignet sich am Donnerstagabend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, ein Unfall.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Am Donnerstagabend ist ein Auto in Sursee LU in eine Bäckerei gekracht.
Foto: Instagram (@brandbachcenter)
Alexander Terwey Ringier
Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Plötzlich knallte es. In der Altstadt von Sursee LU ist am Donnerstagabend ein Auto in eine Bäckerei gekracht – und das auch noch rückwärts.

Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei sowie ein Rettungswagen waren vor Ort, wie auf den Bildern mehrere Leserreporter zu erkennen ist.

«Parkplatz verfehlt»

Die Bilder zeigen einen schwarzen SUV der Marke Audi mit Zuger Nummer, der im Schaufenster der Bäckerei Hänggi feststeckt. «Parkplatz verfehlt», schreibt ein Blick-Leser.

Im Inneren der Bäckerei herrscht eine Spur der Verwüstung. Die Kassentheke wurde verschoben, überall liegen Glasscherben.

Bislang ist unklar, ob Personen bei dem Unfall verletzt wurden. Auch ist unklar, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Eine Anfrage von Blick bei der Polizei ist hängig.

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