Stromausfall in Emmenbrücke LU, Emmen LU und Rothenburg LU

In Gemeindeteilen von Emmenbrücke, Emmen und Rothenburg kommt es am Mittwochabend zu einem Stromausfall. Laut dem Energieversorger CKW wurde die Netzstörung um 18.55 Uhr gemeldet.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Seit fast zwei Stunden sind wir schon ohne Strom», sagt ein Blick-Leser aus Emmen LU am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr zu Blick. Auf seiner Webseite bestätigt der Energieversorger CKW, dass es in Gemeindeteilen von Emmenbrücke LU, Emmen und Rothenburg LU zu einer Netzstörung und Unterbrüchen im Stromnetz gekommen ist. Die Netzstörung wurde demnach um 18.55 Uhr gemeldet. Noch ist unklar, wie lange die Störung anhält.

Der Blick-Leser aus Emmen versucht unterdessen das Beste aus dem dunklen Abend zu machen. «Ich wollte eigentlich kochen. Wir haben dann aber bestellt und jetzt ein Candle-Light-Dinner gemacht», schildert er.