Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, hat sich in Sempach eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Der 86-jährige Fussgänger ist inzwischen an den Folgen seiner bei der Kollision erlittenen Verletzungen verstorben.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag (22. Oktober 2026, kurz vor 09:30 Uhr) fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf der Rainerstrasse in Sempach in Richtung Kreisverkehrsplatz. Gleichzeitig überquerte ein 86-jähriger Mann auf dem Fussgängerstreifen vor der Einmündung der Gotthardstrasse die Rainerstrasse. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Fussgänger.

Der 86-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Dort ist er gestern an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.