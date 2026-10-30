Janine EnderliRedaktorin News
Am Donnerstag (22. Oktober 2026, kurz vor 09:30 Uhr) fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf der Rainerstrasse in Sempach in Richtung Kreisverkehrsplatz. Gleichzeitig überquerte ein 86-jähriger Mann auf dem Fussgängerstreifen vor der Einmündung der Gotthardstrasse die Rainerstrasse. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Fussgänger.
Der 86-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Dort ist er gestern an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.