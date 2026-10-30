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Unfall in Sempach LU
Fussgänger (†86) stirbt nach Kollision mit Auto

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, hat sich in Sempach eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Der 86-jährige Fussgänger ist inzwischen an den Folgen seiner bei der Kollision erlittenen Verletzungen verstorben.
Publiziert: vor 1 Minute
Foto: Google Maps
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Donnerstag (22. Oktober 2026, kurz vor 09:30 Uhr) fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf der Rainerstrasse in Sempach in Richtung Kreisverkehrsplatz. Gleichzeitig überquerte ein 86-jähriger Mann auf dem Fussgängerstreifen vor der Einmündung der Gotthardstrasse die Rainerstrasse. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Fussgänger.

Der 86-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Dort ist er gestern an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

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