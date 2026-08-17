Am frühen Samstagmorgen ist ein 21-jähriger Mann in der Stadt Luzern nach einer Auseinandersetzung von drei unbekannten Personen verprügelt und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann wurde in Luzern von drei Unbekannten angegriffen und verletzt

Der Angriff geschah nach einer Auseinandersetzung in der Bar 59

Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Tel. 041 248 81 17

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Samstagmorgen rückte die Luzerner Polizei an die Industriestrasse in Luzern aus. Gegen 2.20 Uhr war in diesem Gebiet ein Mann von drei unbekannten Personen tätlich angegangen worden. Gemäss ersten Aussagen ereignete sich der Vorfall nach einer Auseinandersetzung in der Bar 59, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der Mann wurde demnach geschlagen und dabei verletzt.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei unbekannten Personen machen können. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei direkt unter Tel. 041 248 81 17 entgegen.