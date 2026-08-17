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Polizei sucht Zeugen
Mann (21) von drei Unbekannten in Luzern verprügelt – verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist ein 21-jähriger Mann in der Stadt Luzern nach einer Auseinandersetzung von drei unbekannten Personen verprügelt und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
Ein 21-Jähriger wurde am Samstagmorgen in Luzern von Unbekannten verprügelt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Mann wurde in Luzern von drei Unbekannten angegriffen und verletzt
  • Der Angriff geschah nach einer Auseinandersetzung in der Bar 59
  • Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Tel. 041 248 81 17
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am frühen Samstagmorgen rückte die Luzerner Polizei an die Industriestrasse in Luzern aus. Gegen 2.20 Uhr war in diesem Gebiet ein Mann von drei unbekannten Personen tätlich angegangen worden. Gemäss ersten Aussagen ereignete sich der Vorfall nach einer Auseinandersetzung in der Bar 59, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der Mann wurde demnach geschlagen und dabei verletzt.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei unbekannten Personen machen können. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei direkt unter Tel. 041 248 81 17 entgegen.

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