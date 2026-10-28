Die Luzerner Polizei hat in Pfeffikon LU einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Der 35-jährige Albaner sprang bei der Kontrolle aus einem Fenster und verletzte sich dabei. Später fanden Ermittler Drogen, Bargeld, einen gefälschten Ausweis und eine Waffe.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Aufgrund von Hinweisen überwachte die Luzerner Polizei am Mittwoch, 21. Oktober 2026, ein Objekt in Pfeffikon LU. Als die Einsatzkräfte das Zimmer eines Mannes kontrollieren wollten, sprang dieser aus rund dreieinhalb Metern Höhe aus einem Fenster, um zu fliehen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Der Mann verletzte sich beim Aufprall, flüchtete aber trotzdem weiter. Kurz darauf nahm ihn die Polizei fest. Nach der Betreuung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel gefunden

Beim Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 35-jährigen Albaner. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung stellten die Ermittler mehrere hundert Gramm mutmassliche Betäubungsmittel sicher, konkret Heroin und Kokain. Dazu kamen mehrere tausend Franken Bargeld, ein gefälschter Ausweis sowie eine Faustfeuerwaffe.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern, Abteilung 4 Spezialdelikte.