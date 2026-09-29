Luzerner Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer fest

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luzerner Polizei verhaftet 49-jährigen Albaner am 12. August in Emmenbrücke

2,7 Kilogramm Kokain und 30 Gramm Heroin sichergestellt

Mindestens 20 Kunden mit Drogen beliefert, Einnahmen nach Albanien überwiesen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Intensive Ermittlungen der Luzerner Polizei haben Mitte August zur Festnahme eines mutmasslichen Drogendealers geführt. Der 49-jährige Albaner wurde am 12. August in Emmenbrücke festgenommen. Dabei stellte die Polizei rund 2,7 Kilogramm Kokain und knapp 30 Gramm Heroin sicher, gab die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung bekannt.



Der Mann war Anfang August illegal in die Schweiz eingereist und hielt sich mutmasslich zum Zweck des Drogenhandels vorwiegend in der Zentralschweiz auf. Die Ermittlungen der Luzerner Polizei ergaben, dass er bis zu seiner Festnahme Heroin und Kokain an mindestens 20 Abnehmer verkauft hatte. Einen Teil der daraus erzielten Einnahmen überwies er auf ein Konto in Albanien.



Die Festnahme und die Sicherstellung der Drogen sind das Ergebnis intensiver Ermittlungsarbeit der Luzerner Polizei.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.