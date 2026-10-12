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Billett weg!
Betrunkener Fahrer schleppt Unfallauto mit Traktor selbst ab

Kurioser Fall im Luzernischen: Nach einem Selbstunfall probierten zwei junge Männer, ein Auto mit einem Traktor abzuschleppen – das Vorhaben scheiterte, beide mussten ihr Billett abgeben.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die Kapo ordnete eine Atemalkoholprobe an.
Foto: Keystone
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

In Hildisrieden LU kam es am Sonntag, um circa 3.45 Uhr auf der Hochdorferstrasse zu einem Selbstunfall mit einem Auto. Der Autofahrer sowie eine weitere Person organisierten anschliessend Hilfe, um das Fahrzeug selbstständig mit einem Traktor zu bergen, was nicht funktionierte.

Eine Atemalkoholprobe beim 21-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 0.75 mg/l. Jener bei seinem 22-jährigen Helfer, der beim Abschleppen behilflich war, ergab einen Wert von 0.44 mg/l. Beiden wurde der Führerausweis abgenommen. Sie dürfen bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken.

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