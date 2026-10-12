Kurioser Fall im Luzernischen: Nach einem Selbstunfall probierten zwei junge Männer, ein Auto mit einem Traktor abzuschleppen – das Vorhaben scheiterte, beide mussten ihr Billett abgeben.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Hildisrieden LU kam es am Sonntag, um circa 3.45 Uhr auf der Hochdorferstrasse zu einem Selbstunfall mit einem Auto. Der Autofahrer sowie eine weitere Person organisierten anschliessend Hilfe, um das Fahrzeug selbstständig mit einem Traktor zu bergen, was nicht funktionierte.

Eine Atemalkoholprobe beim 21-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 0.75 mg/l. Jener bei seinem 22-jährigen Helfer, der beim Abschleppen behilflich war, ergab einen Wert von 0.44 mg/l. Beiden wurde der Führerausweis abgenommen. Sie dürfen bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken.