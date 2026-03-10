Leotrim W. (20) hat Familienvater (†33) totgefahren

Ein Familienvater ist tot. Und der Mann, der ihn auf dem Gewissen hat, lebt. Leotrim W. (20) ist der Autofahrer, der in Escholzmatt LU auf die Gegenfahrbahn kam und in den Wagen mit Tobias T. (†33) drin donnerte. Jetzt besuchte Blick die Familie des Unfallfahrers.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ralph Donghi Reporter News

Das Lächeln – wie auf einem Bild von ihm in den sozialen Medien – dürfte Leotrim W.* (20) inzwischen vergangen sein. Denn: Laut Recherchen von Blick ist er der junge Mann, der letzten Samstagmorgen um 7.15 Uhr in Escholzmatt LU mit einem Auto überholte, die Kontrolle über den Wagen verlor und auf der Gegenfahrbahn in ein korrekt fahrendes Auto donnerte. Darin sass der zweifache Familienvater Tobias T.* (33), der den heftigen Aufprall nicht überlebte und noch vor Ort starb.

In der Region kennt man nicht nur das unschuldige Todesopfer – im Blick bekundeten der Hornschlitten-Vereinsfreund Michael Felder (39) und der Gemeindepräsident von Schüpfheim LU, Hanspeter Staub (44), ihre Anteilnahme. Nein, auch der Unfallverursacher kommt aus der Region und ist – wie das Todesopfer – als Sportler bekannt. Seine Erfolgsdisziplin: Kampfsport.

Aber nicht nur deswegen ist Leotrim W. in seinem Dorf, in dem er mit seiner Familie wohnt, bekannt. «Wir möchten nichts mit ihm und seiner Familie zu tun haben», heisst es vielerorts hinter vorgehaltener Hand. Der Schweizer mit albanischen Wurzeln soll eine Lehre bestanden haben, dann die Rekrutenschule absolviert und im Militär weitergemacht haben. Was er zuletzt arbeitete, ist unklar.

Sicher ist: Leotrim W. wurde – wie der Lenker des abgeschossenen Autos und zwei weitere Insassen – schwer verletzt. Er liegt immer noch im Spital.

Familie reagiert abweisend

Seine Familie reagiert unfreundlich, als Blick sie um ein Statement bittet. Sie möchte kein Interview geben und sagt über Leotrim W. nur: «Es geht ihm nicht gut.» Und weiter heisst es mehr als deutlich: «Es war kein Rennen! Es wird viel Mist erzählt. Wir haben nun einen Anwalt.» Mehr möchte die Familie von Leotrim W. nicht sagen – «jetzt nicht».

Die Luzerner Polizei hatte bereits verkündet, dass der 20-Jährige nach einem Überholmanöver die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte und nach dem Unfall eine Person verhaftet wurde. Auf Nachfrage von Blick bestätigt die Polizei nun, dass die verhaftete Person eine Drittperson ist.

Heisst: Bei der festgenommenen Person handelt es sich nicht um einen Insassen der beiden zerstörten Autos. Nachbarn von Leotrim W. wollen gesehen haben, wie die Polizei eine Person aus dem Haus seiner Familie abgeholt hat. Gab es allenfalls trotzdem ein Rennen, oder wurde der mögliche Inhaber des Todesautos verhaftet? Dazu sagt die Polizei nichts – die Ermittlungen laufen.

* Namen geändert