Ein Toter und vier Verletzte bei Autounfall

Tödlicher Unfall in Escholzmatt. Ein 33-Jähriger starb heute nach einer Kollision, vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein Autofahrer verlor beim Überholen die Kontrolle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Escholzmatt LU stirbt ein 33-Jähriger bei schwerem Verkehrsunfall

Vier Verletzte, eine Person festgenommen, Ermittlungen laufen

Unfall nach Überholmanöver: Polizei und Staatsanwaltschaft Sursee untersuchen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei einem Verkehrsunfall in Escholzmatt LU ist heute Vormittag eine Person verstorben. Vier weitere beteiligte Personen mussten mit schweren Verletzungen in Spitäler verbracht werden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Luzern. Eine Person wurde festgenommen.

Am Samstagmorgen verliert ein Autofahrer in Escholzmatt nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er gerät ins Schlingern und kollidiert dabei mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer wird bei der Kollision schwer verletzt.

Im entgegenkommenden Auto verstirbt ein 33-jähriger Mann, drei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in Spitäler verbracht.

Festnahme einer Person

Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch Spezialisten der Luzerner Polizei, heisst es in der Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang wurde eine Person festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee LU.