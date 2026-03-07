Ein Toter und vier Verletzte bei Autounfall

Darum gehts
- In Escholzmatt LU stirbt ein 33-Jähriger bei schwerem Verkehrsunfall
- Vier Verletzte, eine Person festgenommen, Ermittlungen laufen
- Unfall nach Überholmanöver: Polizei und Staatsanwaltschaft Sursee untersuchen
Bei einem Verkehrsunfall in Escholzmatt LU ist heute Vormittag eine Person verstorben. Vier weitere beteiligte Personen mussten mit schweren Verletzungen in Spitäler verbracht werden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Luzern. Eine Person wurde festgenommen.
Am Samstagmorgen verliert ein Autofahrer in Escholzmatt nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er gerät ins Schlingern und kollidiert dabei mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer wird bei der Kollision schwer verletzt.
Im entgegenkommenden Auto verstirbt ein 33-jähriger Mann, drei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in Spitäler verbracht.
Festnahme einer Person
Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch Spezialisten der Luzerner Polizei, heisst es in der Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang wurde eine Person festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee LU.