Auf der Haldenstrasse in Emmenbrücke ist am vergangenen Sonntag ein Auto mit netto 100 km/h anstelle der dort erlaubten 30 km/h gemessen worden. Die Luzerner Polizei konnte den verantwortlichen Autofahrer ermitteln. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Autofahrer drückte am vergangenen Sonntag, 4. Oktober, auf der Haldenstrasse in Emmenbrücke LU gehörig aufs Gaspedal. Ein Blitzer erfasste ihn in der dortigen 30er-Zone mit einer Nettogeschwindigkeit von 100 km/h!

Der Fahrer konnte im Nachgang durch die Luzerner Polizei ermittelt werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken. Er wird wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) angezeigt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.