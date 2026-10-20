Drei Rekruten bei Übung auf dem Vierwaldstättersee verletzt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schweres Unglück bei einer Militärübung: Drei Soldaten der Genie-Rekrutenschule 73 sind am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Vierwaldstättersee verunfallt. Sie befanden sich bei dem Vorfall auf der Höhe Ober Nas auf einem Ribcraft-Ausbildungsboot, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Einer der Verletzten musste mit der Rega ins Spital nach Luzern geflogen werden. Zwei weitere wurden mit Ambulanzen abtransportiert. Die Hintergründe des Unfalls sind nicht bekannt. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.