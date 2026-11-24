In der Luzerner Altstadt sind bei Bauarbeiten für Unterflurcontainer mittelalterliche Spuren freigelegt worden. Am Kapellplatz fanden Archäologen sogar ein bearbeitetes Feuersteinfragment aus der Steinzeit. Jetzt ist klar, wann die Container starten.

Darum gehts In Luzern kamen beim Bau von Unterflurcontainern an sieben Standorten mittelalterliche Spuren zutage

Ein bearbeiteter Feuerstein am Kapellplatz belegt die Anwesenheit von Menschen in der Steinzeit

Die Container an elf Standorten gehen ab dem 5. April 2027 in Betrieb, vier Standorte sind geplant

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die archäologischen Untersuchungen in der Luzerner Altstadt sind abgeschlossen. Die Stadt Luzern erstellt dort an bisher elf von 15 geplanten Standorten Unterflurcontainer für die Kehrichtentsorgung. Weil die Baugruben mitten im mittelalterlichen Stadtkern liegen, begleitete die Kantonsarchäologie Luzern die Arbeiten.

Für jeden Containerstandort wurden rund drei Meter tiefe Baugruben ausgehoben. Die Archäologen untersuchten die betroffenen Bereiche während des Aushubs und dokumentierten historische Überreste, bevor diese für den Bau entfernt werden mussten. An sieben Standorten kamen mittelalterliche Siedlungsspuren zum Vorschein, wie die Kantonsarchäologie Luzern und das Strasseninspektorat der Stadt Luzern mitteilen.

Ältester Fund stammt aus Steinzeit

Beim Rathaus ermöglichte die Baugrube erstmals einen archäologischen Blick unter den Kornmarkt. Die Untersuchungen zeigen laut der Kantonsarchäologie, dass der Platz im 15. Jahrhundert durch den gezielten Abbruch von Häusern entstand. Unter dem heutigen Platz stiess das Grabungsteam auf Reste eines Gebäudes mit einer grossen Ofenanlage. Sie dürfte zu einer Bäckerei gehört haben. Das Haus wurde wahrscheinlich beim verheerenden Stadtbrand von 1340 zerstört und später wieder aufgebaut.

Am Kapellplatz, einer der ältesten Freiflächen der Stadt, wurde das Grabungsteam ebenfalls fündig. Vor der Stadtgründung lag dort der Friedhof der 1178 erstmals erwähnten Peterskapelle. Unmittelbar ausserhalb dieses ehemaligen Friedhofs entdeckten die Archäologen unerwartet einen mittelalterlichen Kalkbrennofen. Darin wurde Kalk für Baumörtel gebrannt. Ob der Ofen mit dem Bau von Steinhäusern, Arbeiten an der Stadtmauer oder dem Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1340 zusammenhing, ist noch unklar.

Der älteste Fund am Kapellplatz reicht noch viel weiter zurück: Ein bearbeitetes Feuersteinfragment, auch Silex genannt, belegt laut Kantonsarchäologie, dass sich bereits in der Steinzeit Menschen an diesem Ort an der Reuss aufhielten.

Mittelalterliche Stadtbefestigung freigelegt

Am Falkenplatz legte das Grabungsteam Teile der mittelalterlichen Stadtbefestigung frei. Der heutige Platz entstand durch die Auffüllung des früheren Stadtgrabens. Dieser verlief vom See über den Grendel, die Grabenstrasse und den Löwengraben bis zur Spreuerbrücke. In der Baugrube kam die Grabengegenmauer zum Vorschein, welche die äussere Kante des Stadtgrabens befestigte.

Das Fundament dieser Mauer ruht auf einem Rost aus Holzbalken. Das erhaltene Holz könnte eine genaue Datierung ermöglichen. Eine Jahrringanalyse soll zeigen, ob die Mauer zusammen mit der Stadtmauer kurz nach 1200 oder erst später gebaut wurde. Zudem fanden die Archäologen Reste eines Nebengebäudes der Brauerei zum Falken, deren Hof ab 1686 neben der Mauer stand und dem Platz seinen Namen gab. Das Gebäude verschwand vor rund 200 Jahren, als der Stadtgraben aufgefüllt wurde.

Am 10. November wurden die Untersuchungen fristgerecht abgeschlossen. Die neuen Unterflurcontainer gehen ab dem 5. April 2027 in Betrieb. Die vier restlichen Standorte werden gebaut, sobald alle Baubewilligungen vorliegen. Falls diese Standorte realisiert werden, will die Kantonsarchäologie Luzern auch dort die Arbeiten begleiten.