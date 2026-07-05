Diese Fahrt ist so nicht erlaubt: Am Sonntag radelt ein Mann bei Neuenkirch LU über die A2 Richtung Norden. Auf einer Raststätte wird er von der Polizei kontrolliert. Die kuriose Szene beobachtete Blick-Reporter Beat Michel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velofahrer fährt am Sonntag auf A2 bei Neuenkirch LU

Er radelte auf dem Pannenstreifen, Polizei stoppte ihn bei Raststätte

Reaktion der Luzerner Polizei bleibt unklar, keine Antwort auf Anfrage

Autofahrer mögen keine Velofahrer, Velofahrer mögen keine Autofahrer – auf Autobahnen sind die Zweiräder erst gar nicht erlaubt. Der perfekte Ort also, um herumdüsen zu können, ohne einen Velofahrer vor sich zu haben.

Könnte man sich zumindest denken. Nicht jedoch am Sonntagmittag auf der A2 bei Neuenkirch LU. Dort sichtete Blick-Reporter Beat Michel einen Velofahrer, der munter über den Pannenstreifen radelte, bevor er bei der Raststätte Neuenkirch-Ost von der Polizei rausgenommen wurde.

Was dann genau mit ihm passierte, ist unklar – eine Anfrage von Blick bei der Kantonspolizei Luzern blieb unbeantwortet.