Nach den vielen warmen Tagen übernahm der Regen das Wochenende – pünktlich zum Start in die neue Woche kommt aber die Sonne zurück, und der Herbst dürfte in all seinen Farben erstrahlen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Zu heiss und zu trocken war der Sommer – die vergangenen Regentage hatte die Natur bitter nötig. Ab Sonntag muss man vom wolkenverhangenen Himmel jedoch bereits wieder Abschied nehmen. «Der Sonntag beginnt im Norden mit hochnebelartiger Bewölkung, später ziehen auch in grösserer Höhe Wolkenfelder durch – dazwischen ist aber auch mal Platz für etwas Sonne», schreibt Klaus Marquardt von Meteo News.

Der Sonntag wird somit zu einer Art «Übergangstag», wie der Meteorologe ihn nennt. Die Temperaturen bleiben auf der Alpennordseite bei höchstens 16 Grad, im Süden klettern sie bereits wieder auf knapp über 20 Grad.

«Viel Sonnenschein und besonderes Licht»

Am Montag nimmt dann ein Hochdruckgebiet wieder Überhand – in den Morgenstunden dürfte davon aber noch nicht viel zu merken sein. «In der Grundschicht verbleibt etwas Feuchtigkeit in Form von Nebel oder tiefem Hochnebel, der sich im Lauf des Tages aber lichtet.»

Danach heisst es jedoch: Sonne satt, inklusive der goldenen Herbsttöne. «Man darf sich über viel Sonnenschein und das zu dieser Jahreszeit besondere Licht freuen, abgesehen von ein paar Schleierwolken ist der Himmel blau.»

Auch in den Bergen wirds milder

Auch die Temperaturen klettern wieder. Am Montag halten sich die 16 Grad zwar noch als Obergrenze, ab Dienstag steigen die Temperaturen dann aber an. So kann es bis Freitag wieder angenehme 21 Grad werden – und das bei fast ununterbrochenem Sonnenschein.

Auch in den Bergen, wo vielerorts bald die Skisaison beginnt, zeigt die Temperaturkurve nach oben. «Vor allem in den Bergen wird es wieder markant milder – im Lauf des Dienstags klettert die Nullgradgrenze auf über 4000 Meter.»