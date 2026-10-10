Endlich wieder Kurven ziehen am Matterhorn! Über Monate hinweg machte das Schmelzwetter den Pisten den Garaus – jetzt gaben die Zermatt Bergbahnen grünes Licht. Ab Mittwoch geht der Gletscher-Spass wieder los.

Darum gehts Der Skibetrieb auf dem Theodulgletscher startet wieder

Die Hitze hat den Skibetrieb monatelang ausfallen lassen

Ab Mittwoch, 14. Oktober, sind einige Lifte für Skigäste wieder offen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Monatelang war der Skibetrieb am Zermatter Gletscher komplett dicht. Das Wetter hat den Schneefans einen Strich durch die Rechnung gemacht: Hohe Temperaturen, milde Nächte und heftige Gewitter setzten der Eisdecke so zu, dass die Zermatt Bergbahnen AG die Reissleine ziehen musste.

Jetzt folgt die Erleichterung: Der jüngste Schneefall und die kühleren Temperaturen haben die Bedingungen auf dem Theodulgletscher deutlich verbessert, wie die Bergbahnen am Freitag mitteilten.

Grünes Licht für Skibegeisterte

Schon am Mittwoch, 14. Oktober, geht es wieder los: Skigäste können endlich wieder über die Pisten kurven. Die Mitarbeitenden haben in den letzten Tagen Vollgas gegeben und intensive Vorbereitungen geleistet.

Ab Mittwoch befördern die beiden Skilifte Plateau Rosa 1 und 2 wieder Schneesportlerinnen und Schneesportler auf den Gletscher. Auch der Matterhorn Glacier Ride II zwischen dem Klein Matterhorn und Testa Grigia nimmt den Betrieb wieder auf.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Es können aber noch nicht alle Gletscherlifte öffnen: Der Skilift Plateau Rosa 3, der zum Anfängerbereich und zu einem Teil des Snowparks führt, bleibt vorerst noch geschlossen. Die Vorbereitungen laufen zwar auf Hochtouren, ein konkretes Eröffnungsdatum gibt es aber bislang nicht.

Übrigens: Der monatelange Stopp betraf nur Hobbysportlerinnen und Hobbysportler. Die von den Bergbahnen präparierten Trainingspisten blieben für ausgewählte Teams von Swiss-Ski weiterhin eingeschränkt nutzbar.