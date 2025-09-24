Am Dienstagabend kam es im Zermatter Bergrestaurant Jägerstube Zmutt zu einem Brand. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

1/4 Auf dieser Aufnahme ist der Brand zu erkennen. Foto: Webcam Zermatt Matterhorn

Darum gehts Feuer im Bergrestaurant Jägerstube Zmutt oberhalb von Zermatt entdeckt

Keine Verletzten, Ursache des Brandes wird noch untersucht

Brand brach gegen 21 Uhr aus, laut Walliser Kantonspolizei

Janine Enderli Redaktorin News

Die Wolken erscheinen orange, die Flammen erhellen den Nachthimmel. Am Dienstagabend entdeckte ein Leserreporter auf der Webcam des Rothorns in Zermatt ein Feuer. Der Brand soll in dem Bergrestaurant Jägerstube Zmutt oberhalb des Walliser Skiorts ausgebrochen sein.

Ein Blick auf die Aufnahmen zeigt: Das Feuer muss heftig gewesen sein.

Niemand verletzt

Auf Blick-Anfrage bestätigt die Walliser Kantonspolizei den Brand. Das Feuer sei gegen 21 Uhr ausgebrochen. «Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.»

Die Ursache für den Brand ist noch unklar und wird ermittelt.