1/6 Die Konkordiahütte ist laut einer Auswertung des deutschen Reiseanbieters Holiday Trex in den sozialen Medien die beliebteste Hütte der Schweiz. Foto: PD

Darum gehts Beliebte Berghütten in den Schweizer Alpen ziehen viele Besucher an

Instagram und soziale Medien beeinflussen die Popularität der Hütten stark

Die Konkordiahütte hat 5600 Instagram-Follower und 2200 Hashtag-Erwähnungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Sommerferien, das heisst: Dichtestress in den Alpen! Alteingesessene Wandervögel, sportliche Berggängerinnen und Instagram-Wanderer, die nur auf ein spektakuläres Foto aus sind, teilen sich unsere Berge. Rund um die Schweizer Berghütten wird es da schon einmal eng und entsprechend stressig.

Die Formel ist einfach: Je mehr und je spektakulärer in den sozialen Medien über eine Hütte gepostet wird, desto grösser der Andrang auf die Hütte. Das neuste Ranking der beliebtesten Hütte ist deshalb ein guter Wegweiser dafür, wie viel Trubel einen vor Ort erwartet.

Der deutsche Reiseanbieter Holiday Trex mit Sitz in Köln (D) listet die 100 meistdiskutierten Hütten der Alpen auf. Und wertet dafür die Zahl der Instagram-Follower, Hashtag-Erwähnungen und Google-Bewertungen aus. Das sind die fünf beliebtesten Hütten der Schweiz:

1 Konkordiahütte

Die Konkordiahütte des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) liegt auf 2850 Metern über Meer mitten in den Berner Alpen. Sie thront oberhalb des Konkordiaplatzes, von wo aus die Eismassen des Grossen Aletschgletschers ins Tal ziehen. Eröffnet wurde die Berghütte im Jahr 1877. Seitdem wurde sie mehrfach modernisiert und bietet heute jedes Jahr von Mitte März bis Mai sowie von Juli bis Ende September 155 Schlafplätze.

Von der Bergstation Fiescheralp aus kommt man nach fünf Stunden Marsch bei der Konkordiahütte an. Sie ist Ausgangspunkt für Touren über den Gletscher. Den erreicht man über eine 150 Meter hohe Metalltreppe, weil das Eis stark zurückgegangen ist. Das sind beste Voraussetzungen für ein spektakuläres Foto! Auf Instagram hat die Konkordiahütte 5600 Follower und 2200 Hashtags, auf Google weit über 100 Bewertungen mit durchschnittlich 4,6 Sternen.

2 Monte-Rosa-Hütte

Die futuristische Monte-Rosa-Hütte thront auf 2883 Metern über Meer oberhalb von Zermatt VS – mitten in der spektakulären Gletscherwelt am Fusse der Dufourspitze. Sie wurde 2009 von der ETH Zürich entworfen und gilt als eine der modernsten alpinen Berghütten Europas.

Dank Solarenergie deckt die Hütte 90 Prozent ihres Energiebedarfs selbst. Mit ihren 120 Betten ist sie bei Bergsteigern und Technik-Fans gleichermassen beliebt. Auf Instagram hat sie 9000 Follower und 4500 Hashtags. Auf Google finden sich weit über 220 Bewertungen und 4,5 Sterne.

3 Blüemlisalphütte

Die Blüemlisalphütte liegt auf 2840 Meter über Meer, knapp oberhalb des Hohtürli – der Passverbindung zwischen Kandersteg BE und dem Kiental. Die Hütte gehört der SAC-Sektion Blüemlisalp. Sie ist mit ihren fast 120 Betten ein beliebter Ausgangspunkt für Hochtouren. Etwa aufs Blüemlisalphorn (3660 m.ü.M.) oder das Morgenhorn (3623 m.ü.M.). Zwei Klettergärten liegen in unmittelbarer Nähe.

In den sozialen Medien besonders gefeiert wird die Aussicht auf den Gletscher und die Weiten des Berner Oberlands – inklusive Blick in Richtung Thunersee. Auf Instagram hat die Blüemlisalphütte 5900 Follower und 2600 Hashtags. Auf Google wird sie mit 4,4 Sternen bewerten, hat über 300 Rezensionen.

4 Glecksteinhütte

Die Lage der Glecksteinhütte auf einer Felskanzel hoch über Grindelwald BE ist atemberaubend. Sie wurde 1904 als Hotel gebaut, 1920 dann aber zur Hütte umfunktioniert. Sie liegt auf 2317 Metern über Meer und hat rund 90 Betten.

Das spektakuläre Gletscherpanorama und die Steinböcke, die sich im Gebiet rund um die Glecksteinhütte bewegen, kommen in den sozialen Medien gut an. Die Hütte hat auf Instagram 2200 Follower und 2400 Hashtags. Auch in den Google-Bewertungen schneidet sie mit 4,7 Sternen bei 200 Rezensionen gut ab.

5 Tierberglihütte

Die Tierberglihütte der SAC‑Sektion Baselland liegt auf 2795 Metern über Meer hoch über dem Steingletscher am Sustenpass im Berner Oberland. Die Hütte mit ihren 78 Betten dient erfahrenen Berggängern als Ausgangspunkt für Touren aufs Sustenhorn, Gwächtenhorn oder die Tierberge.

Die Tierliberghütte gilt als eine der fotogensten Hütten in den Alpen. Vor allem Aufnahmen bei Sonnenuntergang, wenn sich das Gletschereis golden färbt, sind spektakulär. Die Hütte hat 4700 Follower auf Instagram und 2400 Hastags. In fast 200 Bewertungen auf Google bekommt sie 4,7 Sterne.