Nirgends haben so viele Junge übernachtet wie in der Sewenhütte im Kanton Uri.

In absoluten Zahlen führt die Sewenhütte die Rangliste an

Robin Wegmüller

Soziale Medien und Work-Life-Balance sei Dank: Das Wandern boomt bei den jüngeren Generationen. In den letzten Jahren schnürten immer mehr Junge die Wanderschuhe. Das unterstreichen die Übernachtungsstatistiken der Schweizer SAC-Hütten. Vor drei Jahren haben nur 35'592 Gäste, die unter 23 Jahre alt sind, in den Bergunterkünften geschlafen. Letztes Jahr waren es 43'643. 2023 waren es sogar noch etwas mehr.

Im Verhältnis zu den totalen Übernachtungen ist der Anteil der Kinder und jungen Erwachsenen noch nicht riesig – er macht gut 12 Prozent aus. Trotzdem sind sie eine wichtige Gästegruppe. Doch wo schlafen die Jungen am liebsten? In der Sewenhütte im Kanton Uri haben im letzten Jahr 1377 Gäste unter 23 Jahren übernachtet. Die SAC-Hütte führt die Rangliste in absoluten Zahlen an. Anteilsmässig ist sie allerdings nicht Spitzenreiterin. Blick stellt die fünf Hütten mit dem grössten Anteil an jungen Gästen vor.

5 Brunnihütte

Foto: PD

Die Brunnihütte liegt auf der Sonnenseite über Engelberg im Kanton Obwalden auf 1860 Meter über Meer. Sie ist im Sommer und im Winter mit Luftseil- und Sesselbahn erreichbar und gilt auch darum als besonders familienfreundlich. 31,5 Prozent der Gäste sind Junge. Im Winter liegt das Berggasthaus mitten im Skigebiet. Im Sommer ist sie Ausgangspunkt für verschiedene Höhenwege, Klettersteige und den Kneipp-Barfussweg rund um den anliegenden Härzlisee.

Eine Anmerkung: Die Brunnihütte ist seit 2025 offiziell keine SAC-Hütte mehr. Die Sektion Engelberg verkaufte die Unterkunft an die Brunnibahnen.

4 Cabane des Diablerets

Foto: SAC-CAS

Hoch über dem Kanton Waadt, auf 2486 Meter Höhe, thront die traditionelle Diablerets-Hütte. Sie lockt mit zahlreichen Möglichkeiten für Klettertouren und Trailrunning. Diese Bedingungen kommen besonders bei jungen SAC-Mitgliedern gut an. Insgesamt sind 38 Prozent der Gäste im jungen Alter. Im Winter liegt die Hütte mitten im Skigebiet Glacier 3000 und ist das ganze Jahr über bequem per Seilbahn erreichbar.

3 Sewenhütte

Foto: SAC-CAS

Mit 1377 Gästen unter 23 Jahren verzeichnet die Sewenhütte einen Jungen-Anteil von 38,2 Prozent. Das Berggasthaus liegt über dem Urner Meiental auf 2148 Meter über Meer. Bereits die Wanderwege zur SAC-Hütte sind als Zwergenwege eingerichtet. Der kürzeste Zustieg dauert circa 1,5 Stunden. In der Umgebung der Unterkunft sind mehrere Klettergärten vorhanden, auch solche speziell für Kinder. Die Tyrolienne-Seilbahn und der Sewensee gehören ebenfalls zu den Attraktionen. Doch auch Alpinwanderer und Kletterer kommen auf ihre Kosten. Die Hütte eignet sich für Ausbildungen und Kurse und wird hauptsächlich im Sommer besucht.

2 Doldenhornhütte

Foto: SAC-CAS

Die Doldenhornhütte ist eine Bergwanderhütte auf einem Felsvorsprung über Kandersteg im Kanton Bern. Die SAC-Hütte ist vor allem bei Kindern sehr beliebt. Von den 2399 Gästen im vergangenen Jahr sind 832 unter 18 Jahre alt und nicht beim SAC registriert. Insgesamt liegt der Anteil der unter 23-Jährigen bei 38,7 Prozent. Ein Highlight der Hütte auf 1915 Metern Höhe ist die unmittelbare Nähe zum wunderschönen Oeschinensee.

Achtung: Ab Mai 2025 wird die Doldenhornhütte komplett umgebaut. Die Wiedereröffnung ist auf Sommer 2026 geplant.

1 Mischabeljochbiwak

Foto: SAC-CAS

Die mit Abstand beliebteste Hütte bei jüngeren Generationen ist das Mischabeljochbiwak. Im Jahr 2024 haben 404 Gäste in der Metallkiste übernachtet. 77 Prozent der Gäste sind 22 Jahre alt oder jünger. Das hat aber auch einen guten Grund. Die Hütte liegt auf 3855 Metern hoch über Saas-Fee und Täsch im Kanton Wallis und ist die zweithöchstgelegene Unterkunft des Schweizer Alpen-Clubs. Sie zieht praktisch ausschliesslich abenteuerlustige Hochalpinisten an. Dazu gehören vor allem viele jüngere Tourengänger. Trotzdem wird sie im Sommer recht fleissig besucht. Für den Aufstieg werden die Sportlerinnen und Sportler definitiv belohnt. Die Aussicht reicht nämlich bis zum Matterhorn.