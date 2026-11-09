In Verbier VS ist am Sonntag ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt. Der 32-jährige Franzose verlor laut Polizei nach dem Start bei Les Ruinettes die Kontrolle und stürzte in ein Waldgebiet.

Darum gehts Ein 32-jähriger Franzose verunglückte am Sonntag bei Verbier VS mit dem Gleitschirm tödlich

Nach dem Start bei Les Ruinettes verlor er die Kontrolle und stürzte bei Torrent de Montagnier ab

Rettungskräfte stellten vor Ort den Tod fest, die Bundesanwaltschaft klärt die Umstände des Unfalls

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntag, 8. November 2026, kam es in Verbier VS zu einem tödlichen Gleitschirmunfall. Ein 32-jähriger französischer Staatsangehöriger startete gegen 11.30 Uhr im Bereich der Bergstation Les Ruinettes, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Während des Flugs verlor der Mann aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Gleitschirm. Im Gebiet Torrent de Montagnier stürzte er in ein bewaldetes Gebiet.

Eine Drittperson alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese flogen mit einem Helikopter der Air-Glaciers zur Unfallstelle. Aufgeboten wurde der Helikopter durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation KWRO 144.

Trotz der vor Ort geleisteten Ersten Hilfe konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Gleitschirmpiloten feststellen. Die genauen Umstände des Unfalls werden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geklärt.