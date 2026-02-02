DE
FR
Abonnieren
«Verbrannte Menschen lagen auf mir»
0:42
Überlebende von Crans-Montana:«Verbrannte Menschen lagen auf mir»

Überlebende Laeticia P. (17) über den Horror von Crans-Montana
«Verbrannte Menschen lagen auf mir»

Laeticia P.* (17) überlebte die Brandkatastrophe in Crans-Montana, bei der 41 Menschen starben. Nun schildert die junge Frau ihren dramatischen Kampf ums Überleben und offenbart die Folgen, die die Tragödie bei ihr hinterlassen hat.
Publiziert: 12:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
1/6
Die Jugendliche Laeticia P. hat die Brandkatastrophe von Crans-Montana überlebt.
Foto: Screenshot SRF

Darum gehts

  • Laeticia P. (17) überlebte Brandkatastrophe am 1. Januar 2026 in Crans-Montana
  • Sie war unter verbrannten Menschen begraben, dachte: «Ich sterbe»
  • 41 Menschen starben in der Tragödie im Club Le Constellation
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

«Ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich ich war, die das erlebt hat.» So beginnt Laeticia P.* (17) ihre Erinnerung an die Nacht, in der 41 Menschen starben. In einer SRF-Dokumentation spricht die 17-Jährige über den Horror, der sich den Überlebenden in der Nacht auf den 1. Januar 2026 im Le Constellation bot.

Die Jugendliche überlebte ohne Verbrennungen, leidet jedoch bis heute an einem schweren Trauma.

Mehr zur Brandkatastrophe von Crans-Montana
Die Horror-Nacht von Crans-Montana – und was seither geschah
Mit Video
Das Grauen im Rückblick
Die Horror-Nacht – und was seither geschah
Nun dürfen Carabinieri in Crans-Montana aufmarschieren
Mit Video
Italienische Ermittler
Jetzt marschieren Carabinieri in Crans-Montana auf
In Lutry VD entlädt sich die Wut der Opferfamilien – nur für eine Politikerin gibt es Dankesworte
Mit Video
Blick vor Ort
Tragödie von Crans-Montana VS
In Lutry VD entlädt sich die Wut der Opferfamilien
Wie Giorgia Meloni das Wallis bändigt
Wochenkommentar
Ermittlung im Visier
Wie Meloni das Wallis bändigt

«Sie hat nur geschrien»

Gemeinsam mit ihrer Mutter beschreibt sie, wie um 1.30 Uhr die Hölle losbrach. «Sie rief mich an und schrie», erklärt Mutter Sorina P. «Sie schrie: ‹Mama, komm schnell!› Und dann haben wir sie gefunden – allein ohne Socken und mit zerzausten Haaren.»

Die Jugendliche sei ins Constellation gegangen, um den Abend dort ausklingen zu lassen. «Wir gingen in den unteren Stock zur Bar und ich sah direkt einen Freund von mir, also haben wir angefangen, zu reden. Ich drehte mich um und plötzlich sah ich das Feuer.» Es habe einen Moment gedauert, bis die Anwesenden den Ernst der Lage realisierten. «In meinem Kopf war es nichts. In meinem Kopf war Feuer, aber niemand reagierte.» In P.s Gedanken war das Feuer in 15 Sekunden gelöscht. «Ich hatte aber trotzdem den Reflex, rauszugehen.» Dann stieg ihr plötzlich viel Rauch in die Augen. «Ich konnte nicht mehr atmen. Mir war klar, dass es ernst war.»

«Verbrannte Menschen lagen auf mir»

Reflexartig habe sie begonnen, Aufnahmen zu machen. Auf den Videos ist zu sehen, wie die junge Frau versucht, aus der Bar zu flüchten. «Ich musste mich blind zurechtfinden und tastete mich vor. Plötzlich fiel ich hin.» P. war unter der Menschenmenge begraben, direkt an der schmalen Treppe. «Menschen lagen auf mir, die bereits verbrannt waren.» In dem Moment habe sie gedacht: «Das ist das Ende, ich sterbe.»

Irgendwie schaffte sie es nach draussen. Die Erinnerungen an diese Nacht begleiten Laeticia P. ständig. Sie befindet sich in psychologischer Betreuung. Gegenüber SRF sagt sie: «Menschen werden irgendwann vergessen. Aber wir, die das erlebt haben, werden nicht so leicht darüber hinwegkommen.»

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen