Der Bungalow in Siders, in dem vor zwei Jahren zwei Minderjährige ohne Aufsicht hausten, ist im letzten August abgebrannt. Nicht nur das – Blick-Recherchen zeigen: Hier wurde ein Mensch getötet.

Auf einen Blick Zwei Walliser Teenager lebten unbeaufsichtigt. Ihr Vater ist nun tatverdächtig

Ein Tötungsdelikt ereignete sich im Bungalow, das später niederbrannte

Blick machte im Mai 2023 ihr Schicksal publik: In Siders VS hausten Cédric* und Marco*, damals 17 und 16 Jahre als, seit Monaten ohne Aufsicht eines Erwachsenen in einem Bungalow. Die Mutter war weg, der Vater sass eine Haftstrafe ab. Ihre Tante versuchte, die beiden so gut es geht über Wasser zu halten. Geld machten die Jungs mit kleineren kriminellen Delikten.

Rund zwei Jahre später will Blick wissen, wie es den beiden ergangen ist. Doch ein Augenschein beim Bungalow, in dem die beiden wohnten, lässt nichts Gutes erahnen. Das Gebäude ist komplett zerstört, hier hat es heftig gebrannt. Von den Jungs – keine Spur.

Die Jungs sind weg

Cédric und Marco sind inzwischen beide erwachsen und es heisst, sie sollen wieder bei der Mutter leben. Blick kontaktiert die Mutter Maria R.*, bittet darum, einen Kontakt zu ihren Söhnen herzustellen. Kurz darauf meldet sich eine unbekannte Person per Whatsapp. Ob es sich um Cédric, Marco oder sonst wen handelt, bleibt bis zum Schluss des Gesprächs unklar. Aber die Person schreibt: «Aus verschiedenen privaten Gründen können wir keine Auskunft geben.» Die Mutter aber sagt: «Den beiden geht es gut, vieles, was damals gesagt wurde, stimmt nicht.»

So bleibt das Schicksal der beiden jungen Männer unklar. Heisst: Ob sich ihre Geldprobleme von damals gelöst, ob ihre aktuelle Unterkunft immer noch schmutzig und unaufgeräumt ist – man weiss es nicht. Sicher ist aber: Als Blick die Buben damals besuchte, wirkten sie verwahrlost und etwas verloren. Ihr Tagesablauf war ungeregelt, in ihrer Bude herrschte Chaos.

Tatort Bungalow

Klarer ist hingegen, was mit dem Bungalow passiert ist. Hier hat es nicht nur gebrannt, das Gebäude ist auch Tatort eines Tötungsdeliktes. Am Abend des 24. Juni 2024 wird hier die Leiche eines 57-jährigen Schweizers entdeckt. Die Polizei schreibt damals: «Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein Streit der Auslöser für die Gewalttat gewesen sein könnte. Das Opfer wurde mit einer Stichwaffe verletzt und verstarb noch am Ort der Auseinandersetzung.»

Dringend tatverdächtig ist Simon R.* (39). Blick spricht mit einer nahen Familienangehörigen. Françoise B.* sagt: «Im Moment sieht es so aus, dass Simon seinen Cousin Ralph F. getötet hat.» Das Motiv sei bislang unklar, genauso wie der genaue Tathergang. «Aber es waren wohl grosse Mengen Alkohol und auch andere Drogen im Spiel», so Françoise B. Was Simon R. selbst zu der Tatnacht sage, will Blick von der Frau wissen. «Nicht viel, er kann sich wegen des Alkohols und der Drogen kaum an etwas erinnern», sagt Françoise B.

Vater der Jungs soll Täter sein

Besonders tragisch: Beim Tatverdächtigen Simon R. handelt es sich um den Vater von Cédric und Marco. «Auch Marco war in der Tatnacht offenbar im Bungalow, was er dort wollte, ist ungeklärt», so Françoise B. Marcos Mutter bestätigt diesen Umstand.

Unterdessen belastet das Tötungsdelikt innerhalb der Familie die Betroffenen wie Françoise B. Sie ist auch mit dem Opfer verwandt. Denn rund anderthalb Monate nach der Tat, Anfang August, brennt plötzlich der Bungalow nieder. Die Täterschaft und das Motiv: bis heute unbekannt. «Auch mir wurde unterstellt, den Brand gelegt zu haben, doch ich konnte beweisen, dass ich es nicht war.» Man merkt, wie sehr die letzten Monate der Frau zugesetzt haben. «Das Schlimmste daran war, dass die neue Frau von Simon dadurch ihr Zuhause verloren hat. Sie musste bei Verwandten unterkommen.»

Die Frau berichtet von weiteren Schikanen. Demnach wurde sie von Angehörigen des Opfers wegen Bedrohung angezeigt. «Doch da war nichts dran», sagt sie. Sie zeigt Blick die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft. Ihr ernüchterndes Fazit: «Das Ganze ist unglaublich schlimm, ein Verwandter ist tot, einer im Gefängnis, die Jungs wer weiss wo. Da braucht es nicht noch zusätzlichen Streit», sagt Françoise B. «Ich wünsche mir einfach etwas Ruhe, um mit allem klarzukommen.»

*Namen geändert