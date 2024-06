Streit eskaliert – Mann (†57) niedergestochen

Am Montagabend ereignete sich in Siders VS ein Gewaltdelikt innerhalb einer Familie. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Tötungsdelikt in Siders VS

Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Am Montagabend ist in Siders VS ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Ein Schweizer (†57) wurde mit einer Stichwaffe verletzt und verstarb noch am Tatort. Der mutmassliche Täter, ein Schweizer (39), wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Er sitzt in Haft.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.