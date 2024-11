Mann (59) verhaftet Senior in Siders VS getötet – Ehefrau schwer verletzt

Am 3. November 2024 kam es in Siders zu einem Tötungsdelikt innerhalb einer Familie. Ein 80-jähriger Mann starb, seine 77-jährige Frau wurde schwer verletzt. Ein 59-jähriger Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an.