Ein seit drei Jahren aktiver Drogenring in Siders VS wurde zerschlagen. Die Polizei nahm etwa 30 Personen fest, darunter auch Minderjährige. Der Umsatz belief sich auf über 4 Millionen Franken für Haschisch und 175'000 Franken für Kokain.

Ermittlungen zeigten Zunahme von Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Netzwerk

Die Kantonspolizei Wallis hat in mehrmonatigen Ermittlungen einen Drogenring in Siders VS aufgedeckt. Rund 30 Personen wurden festgenommen. Sie waren am Handel mit über zwei Kilogramm Kokain und mindestens einer halben Tonne Haschisch beteiligt – eine Rekordmenge im Wallis.

Der Drogenring war seit mehr als drei Jahren in Siders und Umgebung aktiv, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Wallis am Dienstag mitteilten. Die Ermittlungen waren im Frühjahr 2023 eingeleitet worden und führten im November desselben Jahres zu einer ersten Reihe von Verhaftungen.

Netzwerk mit Pyramidenstruktur

Bis heute wurden laut den Strafverfolgungsbehörden rund 30 Personen festgenommen, darunter auch Minderjährige, die in unterschiedlichen Rollen wie Kuriere, Dealer oder Überwacher beteiligt waren.

Das Netzwerk war in einer Pyramidenstruktur organisiert und bezog seine Ware hauptsächlich aus der Westschweiz. Beim Weiterverkauf auf der Strasse kam es mit dem Haschisch auf einen Umsatz von über vier Millionen Franken und von mehr als 175'000 Franken mit dem Kokain.

Beschuldigten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen

Die Staatsanwaltschaft sowie das Jugendgericht haben mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Beschuldigten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen.

Die Ermittlungen zeigten zudem eine Zunahme von Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Netzwerk, insbesondere bei der Eintreibung von Schulden. Demnach wurden Fälle körperlicher Gewalt festgestellt, die unter die Straftatbestände der Erpressung, des Raubes und der Bedrohung fallen könnten.

Das Ausmass der Gewalt erscheint laut den Behörden neu und erweckt die Befürchtung, dass es sich um den Beginn einer Entwicklung handelt, wie sie seit mehreren Jahren in einigen französischen Vororten zu beobachten ist.