Neue Berichte enthüllen Todesfalle
34 der 40 Opfer von Crans-Montana starben auf Treppe

Laut Berichten italienischer Ermittler soll die Treppe im Le Constellation für den grössten Teil der Opfer zur Todesfalle geworden sein – 34 der 40 Toten wurden unter den Stufen gefunden.
Publiziert: vor 17 Minuten
Die verengte Treppe wurde zur Todesfalle.
  • 40 Menschen starben bei einem Brand in Crans-Montana an Silvester
  • 34 Opfer wurden gestapelt am Fusse der engen Treppe gefunden
  • Die Treppe wurde 2015 bei einem Umbau eigenhändig verengt
Natalie ZumkellerRedaktorin News

40 Tote, der grösste Teil von ihnen junge Menschen – besonders verhängnisvoll dürfte für die Opfer der Brand-Katastrophe in Crans-Montana in der Silvesternacht die Treppe geworden sein. Das geht aus einem Bericht italienischer Ermittler hervor. Diese beschreiben, dass 34 der 40 Opfer dort gefunden worden sein sollen.

Ein internationales Team an Ermittlern sah sich die Inferno-Bar Le Constellation am 4. Januar, drei Tage nach der Tragödie, an. Das berichtet die italienische Zeitung «Il Giornale». Die Leichen sollen gestapelt am Fuss der Treppe aufgefunden worden sein – diese wurde bei Umbauarbeiten 2015 verkleinert.

Lokal wohl eigenhändig umgebaut

«34 Leichen wurden am Fusse der Treppe gestapelt gefunden», so der Bericht. Drei weitere Leichen seien vor dem Raucherraum gefunden worden, die restlichen hätte man vor dem Lokal aufgefunden.

2015 übernahmen Jacques und Jessica Moretti die Beiz «Le Constellation». Jacques Moretti baute die Bar in Eigenregie um. Die Treppe, die aus der Kellerbar ins Erdgeschoss führt, wurde beim Umbau verengt. Auch die Schallschutz-Deckenverkleidung wurde eigenständig angebracht. Diese fing in der dramatischen Nacht Feuer.

