Sie ist erst 17 Jahre alt. Doch mit ihren einfühlsamen und beeindruckenden Worten an der Trauerfeier zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS, rührte sie mehr Menschen zu Tränen, als so mancher Politiker: Aline Morisoli. Jetzt konnte Blick mit ihrer Mutter sprechen.

Darum gehts Aline Morisoli (17) rührte mit ihrer Rede bei Trauerfeier am 9. Januar zu Tränen

Die Gymnasiastin schrieb ihre ergreifende Rede selbst, um 1 Uhr nachts

Ihre 1,25-minütige Ansprache bewegte sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Sie hat letzten Freitag mit ihrer Rede an der Trauerfeier zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS ganz viele Menschen zu Tränen gerührt: die 17-jährige Aline Morisoli. Ihre Rede für die Todesopfer, für die Brandverletzten und für die Jugendlichen im Allgemeinen war derart eindrücklich, dass sie als einzige Rednerin gar Spontanapplaus im Trauersaal von Martigny VS erhielt. Auch in Crans-Montana zeigten sich die Menschen sichtlich gerührt.

Doch wer ist Aline Morisoli? Für die bescheidene Gymnasiastin, die bei ihren Eltern in einem Dorf rund 12 Kilometer von Crans-Montana lebt, spricht gegenüber Blick nun ihre Mutter (52). Sie sagt tief betroffen: «Ich bin so stolz auf meine Tochter.»

Freundin von Aline Morisoli verlor beim Brand ihr Leben

Aline sei am verhängnisvollen Abend in Crans-Montana mit Freunden im Ausgang gewesen. «Sie wollte eigentlich auch noch in die besagte Bar», sagt die Mutter. «Aber sie blieb dann in einem Lokal in der Nähe – darüber bin ich im Nachhinein als Mutter natürlich sehr froh.» Nur: Eine Freundin von Aline ging noch ins «Le Constellation» – und musste dort ihr Leben lassen.

Aline Morisoli hat sich daraufhin – mit zwei weiteren jungen Menschen – für eine Rede zur Verfügung gestellt. Während sich bekannte Politiker ihre Worte oft schreiben lassen, haut die junge Frau persönlich in die Tasten: «Sie hat den Text selber geschrieben, um 1 Uhr in der Nacht», sagt ihre Mutter stolz. Ihre Tochter sei ein positiver Mensch und stark. «So sollten auch ihre Worte sein – für alle jungen Menschen. Und sie sollten keine Kritik an jemandem üben.»

Staatspräsident Macron nahe den Tränen

Als sie als dritte junge Rednerin startet, zittert ihre Stimme schon nach wenigen Sekunden. Doch sie blieb standhaft und zog die Zuhörer in ihren Bann. Einzelne nahmen ihre Brille ab oder ein weisses Taschentuch hervor, um sich die Tränen wegzutupfen. Sogar der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (48) kämpfte mit den Tränen und klatschte nach der 1,25 Minuten langen Rede von Aline Morisoli tief bewegt.

Ihre Tochter habe seither ganz viele positive Reaktionen erhalten, erklärt die Mutter. Aber: «Es gab auch einige negative Kommentare im Netz – das ist unschön.»

Beeindruckt hat die Mutter auch die Rede des Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard (38). Abschliessend sagt die Mutter der 17-Jährigen: «Für meine Tochter war es wichtig, dass ihre Worte in dem Moment für die Opfer und die Jugendlichen sind.» Dies hat Aline Morisoli mit ihrer Rede erreicht – nicht nur bei den Jungen: Chapeau!

Hier die Originalrede von Aline Morisoli, auf Deutsch übersetzt:

«Wir richten uns an die jungen Menschen, die uns zuhören. Wir sind eine Generation, die in einer Welt aufwächst, die fragil, manchmal hart und oft ungerecht ist.

Und doch, trotz aller Zweifel, trotz aller Ängste, geht unsere Generation weiter voran. Sie kämpft weiter für das, woran sie glaubt. Ja, es gibt noch so viel zu tun, so viel zu reparieren, wieder aufzubauen und anders zu träumen.

Aber wir sehen auch junge Menschen, die sich erheben. Die sich weigern, aufzugeben. Die für diejenigen kämpfen, die sie begeistern. Vergesst niemals, wofür ihr kämpft. Vergesst niemals, für wen ihr kämpft.

Jede Anstrengung zählt, auch die, die niemand sieht. Ihr gebt euer Bestes mit dem, was ihr habt – in einer Welt, die euch nicht immer verschonen wird.

Vielleicht sagt man euch das nicht oft genug oder sogar nie. Dann lasst euch heute sagen: dass wir stolz auf euch sind. Bleibt stark, bleibt aufrecht! Und solange die Sonne scheint, geniesst jeden Augenblick, so zerbrechlich er auch sein mag.

Wir können dem Leben keine Tage hinzufügen, aber wir können den Tagen Leben hinzufügen.» Aline Morisoli (17), 9. Januar 2026