Mann (†67) stirbt bei Arbeitsunfall in Mund VS

Am Samstag kam ein Mann bei Arbeiten in einem Waldstück nach einem Unfall in Mund VS ums Leben.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag, gegen 10.15 Uhr, begab sich ein Rentner in das Waldstück «Warbflie» auf dem Gemeindegebiet von Mund, um dort Holzschlagarbeiten durchzuführen. Als er nicht zurückkehrte, begaben sich Angehörige vor Ort und fanden ihn unter einem Baumstamm eingeklemmt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte der aufgebotene Notarzt der Air Zermatt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 67-jährigen Schweizer.

Neben der Kantonspolizei Wallis standen die Rettungskräfte der KWRO 144, ein Helikopter der Air Zermatt mit Besatzung und einem Arzt sowie die Feuerwehr von Naters im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.