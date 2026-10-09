Ein Todesfall im Dienst beschäftigt die Militärjustiz: In der Region Simplon wurde ein rund 20-jähriger höherer Militärangehöriger leblos gefunden. Die Ermittler prüfen neben Suizid auch offene Fragen.

Militärangehöriger nimmt sich in Walliser Hotel das Leben

Militärangehöriger nimmt sich in Walliser Hotel das Leben

Darum gehts Ein Militärkader wurde im Simplongebiet tot gefunden

Der rund 20-Jährige hielt sich dienstlich im Hotel auf

Suizid mit Dienstwaffe vermutet; Dritte, Motiv, Munition geprüft

Luisa Gambaro

Ein rund 20-jähriger höherer Militärangehöriger wurde am Freitagmorgen in einem Hotel im Wallis tot aufgefunden, wo er sich im Rahmen seines Dienstes aufhielt. Ersten Informationen zufolge soll es sich um einen Suizid handeln. Der Militärangehörige soll sich mit seiner Dienstwaffe das Leben genommen haben.

Eine Untersuchung ist im Gang – insbesondere um die Beteiligung einer Drittperson auszuschliessen, die Gründe für seine Tat zu ermitteln und die Herkunft der verwendeten Munition festzustellen.

Auf Anfrage von Blick bestätigt Armeesprecher Mathias Volken, dass ein Soldat im Wallis tot aufgefunden worden sei. Der Sprecher der Militärjustiz, Florian Menzi, präzisiert gegenüber Blick, dass das Opfer in der Region Simplon aufgefunden wurde. Er bestätigt, dass die Ermittler derzeit von einem Suizid ausgehen.

In ihrem Jahresbericht 2024 sprach die Sozialberatung der Armee von einer ungewöhnlich hohen Zahl von Todesfällen im Dienst – eine Entwicklung, die bereits 2023 beobachtet und im folgenden Jahr bestätigt wurde.