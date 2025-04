1/5 Meteo Schweiz warnt für das Wallis und das Berner Oberland. Foto: Screenshot

Plötzlich ist der Winter wieder da – und wie! Strassen sind gesperrt, Bäume umgestürzt und Gemeinden ohne Strom. Der Schnee hat das Wallis lahmgelegt.

Meteo Schweiz bestätigte am Mittwoch die höchste Gefahrenstufe 5 für das Oberwallis bis mindestens Donnerstagabend, 18 Uhr. Die Schneefallgrenze sei durch die anhaltenden Niederschläge bis ins Rhonetal gesunken, am Flughafen in Sitten wurde am Donnerstagmorgen auf 482 Metern über Meer Schnee gemeldet.

«Teilweise zwei und drei Meter Schnee in kurzer Zeit»

Und erstmal geht es weiter mit dem Schnee. «Am Vormittag schneit es noch kräftig. Erst am Nachmittag wird es weniger», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Der Meteorologe zeigt sich selbst über die Mengen an Schnee überrascht. «Teilweise fielen zwischen zwei und drei Meter Schnee in der kurzen Zeit.»

Im Laufe des Tages klingt das Schnee-Chaos ab – nicht nur im Wallis, sondern auch im Berner Oberland, wo ebenfalls diverse Gemeinden zeitweise ohne Strom waren. Der Niederschlag wird weniger und die Schneefallgrenze steigt. Bis dahin kommt aber noch einiges runter. «Bis etwa Donnerstagabend gibt es im Tessin und im südlichen Wallis grosse Niederschlagsmengen, anhaltende und intensive Niederschläge», schreibt Meteo News in der Prognose.

«Es hatte in den letzten Wochen viel zu wenig davon»

Im südlichen Wallis sind 150 bis 250 mm, punktuell bis zu 300 mm denkbar: «Schwerpunkt zwischen Matter- und Saastal sowie in der Simplonregion und Binntal. Schnee bei hohen Niederschlagsintensitäten bis in die tiefsten Lagen. Auf den Bergen grosse Neuschneemengen, oft 1 bis 2 Meter, akute Lawinengefahr!»

Der viele Schnee und Regen habe auch sein Gutes. «Es hatte in den letzten Wochen viel zu wenig davon. Teilweise war es viel zu trocken.» Und: Das Osterwochenende versinkt nicht im Schnee – Meteo News erwartet eher Sonne als Regen und Schnee.