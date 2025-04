Pegel steigen weiter: Behörden sind besorgt

Der Po hat die Marke von 3 Metern über Null überschritten. Foto: keystone-sda.ch

In der italienischen Provinz Pavia wächst die Sorge um den Wasserstand der Flüsse Po und Ticino. Diese sind durch die Unwetterlage in Nordwestitalien deutlich angestiegen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete, erreichte der Po am Donnerstag um 13 Uhr in Casei Gerola (Pavia) bereits einen Pegelstand von 3,25 Metern über Null. Auch der Fluss Ticino zeigt steigende Pegel, weshalb die Behörden besonders den Wasserpegel des Lago Maggiore beobachteten.

Die Provinzverwaltung von Pavia beschloss deshalb am Donnerstag vorsorglich, die Schwimmbrücke von Bereguardo zu sperren, wie die Ansa weiter schreibt. Die Massnahme erfolgte, nachdem der Fluss dort einen Stand von 1,10 Metern über Null überschritten hatte.



Die grösste Sorge bereitet den Behörden jedoch der Fluss Sesia, der am Donnerstagvormittag um 11 Uhr in an der Grenze zur Provinz Vercelli einen Pegelstand von 5,27 Metern über Null erreichte. Zudem mussten einige Staats- und Provinzstrassen, die überflutet wurden, für den Verkehr gesperrt werden.