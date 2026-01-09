Nach der Tragödie in Crans-Montana mit 40 Toten wurde ein Dokument zum Thema öffentliche Sicherheit, in dem es auch um Brandschutz ging, von der Website der Gemeinde entfernt. Blick konnte das Dokument einsehen. Es wirft allerhand Fragen auf.

Darum gehts 40 Tote, 116 Verletzte bei Brandkatastrophe in Crans-Montana am 1. Januar

Gemeinde entfernte Sicherheitsdokumente nach Feuer in Bar Le Constellation

Claude Ansermoz

Die Gemeinde Crans-Montana VS veröffentlichte im Juli 2025 auf ihrer Webseite ein Dokument, in dem Verfahren und Kontrollen im Kontext der öffentlichen Sicherheit beschrieben werden. Dabei ging es auch um das Thema Brandschutz. Bloss: Seit dem Brand in der Bar Le Constellation sind diese Inhalte von der Seite verschwunden, wie einem Leserreporter aufgefallen ist. Blick konnte eine Kopie einsehen.

Die Daten sind nicht mehr öffentlich zugänglich. Plötzlich wirkt es, als wären die Betreiber des Le Constellation, Jacques und Jessica Moretti, nicht die Einzigen, die Dinge im Netz löschen.

«Zentraler Akteur der kommunalen Funktionsweise»

Am 21. Juli 2025 veröffentlichten die Behörden eine Pressemitteilung mit dem Titel «Die Gemeinde Crans-Montana setzt auf öffentliche Sicherheit». Die Gemeinde hatte auch eine Webseite, die nach Blick-Informationen «der Brandschutzsicherheit und der Rolle der Gemeinde in diesem Bereich» gewidmet war. Diese ist jetzt nicht mehr zugänglich, aber Blick konnte eine Sicherungskopie einsehen. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen diese Informationen von der Website verschwunden sind und ob die Justiz im Besitz dieser Dokumente ist, antworteten bislang weder der Gemeindepräsident noch die Staatsanwaltschaft.

Begleitet wurde die Kampagne von einem zehnseitigen Prospekt, dessen Vorwort betonte, dass «die Gemeinde sich klar dafür entschieden hat», die Aufgabe der öffentlichen Sicherheit «zu strukturieren, indem sie eine eigene Dienststelle geschaffen hat». Der Prospekt sei konzipiert worden, «um die Bevölkerung zu unterstützen, Aktivitäten zu regulieren und Risiken zu verhindern». Diese Dienststelle habe sich im Laufe der Jahre «zu einem zentralen Akteur im kommunalen Betrieb entwickelt».

Zwingende Bewilligung für Veranstaltungen mit Publikum?

Weiter heisst es: «Sobald eine Veranstaltung Publikum anzieht, auch auf Privatgelände, ist eine Genehmigung erforderlich, die vom Gemeinderat auf Empfehlung der Sicherheitsbehörde erteilt wird. Die Mitarbeiter analysieren die eingerichteten Vorkehrungen, bewerten die Aufnahmekapazitäten, Fluchtwege und die verwendeten Einrichtungen (Gas, Feuer, Strom usw.).»

Der zuständige Leiter erklärte dazu: «Um die Verfahren zu erleichtern, haben wir das Antragsformular überarbeitet und vereinfacht, mit einer klaren Unterscheidung je nach Umfang der Veranstaltung.» Entgegen einer weitverbreiteten Meinung «haben sich die Normen nicht verschärft», erläuterte der Prospekt weiter. «Die Gemeinden haben den Bereich ernst genommen und Sicherheitsbeauftragte eingestellt oder Fachinstitute mit den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen beauftragt. Ferner passen sich die Normen der Entwicklung der Baumaterialien an.»

Mussten Veranstalten Antrangsformular nicht ausfüllen?

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass der Inhalt dieser Seiten in keinem Verhältnis zu den Massnahmen oder dem Fehlen von Massnahmen steht, die zu der Tragödie vom 1. Januar geführt haben. «Es erscheint äusserst erstaunlich», so ein Leserreporter, der anonym bleiben wollte, zu Blick, «dass diese Dokumente von der Website gelöscht wurden. Insbesondere angesichts der laufenden Untersuchung und der Tatsache, dass sie Aufschluss über die Rolle der Gemeinde in Bezug auf die Brandschutzsicherheit geben konnten.»

Das mysteriöse gelöschte Dokument wirft ohne Ende Fragen auf. Was ist mit den Vorabgenehmigungen für Veranstaltungen? Was ist mit den obligatorischen Kontrollen, die ihnen vorausgehen sollen? Was ist mit dem Rückbau von Materialien, die nicht den Normen entsprechen? Mussten die Besitzer des «Le Constellation» das «vereinfachte Antragsformular» vor der tragischen Feier am 1. Januar nicht ausfüllen? Wurde eine Genehmigung erteilt und auf der Grundlage welcher Stellungnahmen und Kontrollen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wenn nein, wie konnte die Veranstaltung dann stattfinden?