Trauerbegleiterin über Solidarität
«Eine Umarmung hilft mehr als Floskeln»

Die Schweiz steht still: Am nationalen Trauertag für die 40 Opfer von Crans Montana rückt das Land zusammen. Wie wichtig ist ein solches öffentliches Trauern? Und wie steht man den Betroffenen wirklich bei?
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit der Trauerbegleiterin Rachel Honegger, Vorstandsmitglied des Schweizer Netzwerks für Familientrauerbegleitung. Sie hat viele Menschen auf ihrem Weg durch die Trauer begleitet und weiss: Selbst nach einer Tragödie wie in Crans-Montana ist neues Glück möglich. Entscheidend ist dabei das Umfeld. Zuhören, da sein und Betroffene begleiten. Immer wieder, auch nach Jahren. Denn Trauer endet nicht plötzlich, sie ist ein Prozess.


Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

