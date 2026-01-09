Die Schweiz steht still: Am nationalen Trauertag für die 40 Opfer von Crans Montana rückt das Land zusammen. Wie wichtig ist ein solches öffentliches Trauern? Und wie steht man den Betroffenen wirklich bei?

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit der Trauerbegleiterin Rachel Honegger, Vorstandsmitglied des Schweizer Netzwerks für Familientrauerbegleitung. Sie hat viele Menschen auf ihrem Weg durch die Trauer begleitet und weiss: Selbst nach einer Tragödie wie in Crans-Montana ist neues Glück möglich. Entscheidend ist dabei das Umfeld. Zuhören, da sein und Betroffene begleiten. Immer wieder, auch nach Jahren. Denn Trauer endet nicht plötzlich, sie ist ein Prozess.





