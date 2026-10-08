Ein 23-jähriger Gleitschirmpilot ist im Wallis tödlich verunglückt: Kurz vor der Landung in Haute-Nendaz VS prallte er am Sonntag gegen einen Kamin und starb am Montag im Spital.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagmittag verunfallte ein junger Gleitschirmpilot im Kanton Wallis. Der 23-Jährige startete in Tracouet VS mit dem Ziel, die Plaine des Écluses in Haute-Nendaz VS zu erreichen. Kurz vor der Landung kollidierte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Kamin eines Gebäudes, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Der schwer verletzte Gleitschirmpilot wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter in die Notfallstation des Spitals Sitten geflogen. Dort erlag er am Montagabend seinen Verletzungen.