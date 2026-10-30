Ein 93-jähriger Fussgänger ist am Mittwochabend nach einem Unfall in Sitten VS im Spital gestorben. Eine Autofahrerin hatte ihn kurz vor 16 Uhr bei einem Kreisverkehr auf Höhe eines Zebrastreifens erfasst.

Darum gehts In Sitten erfasste eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag einen Fussgänger beim Zebrastreifen

Der 93-jährige Schweizer wurde nach der Erstversorgung ins Spital Sitten gebracht und starb dort

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zu den genauen Umständen des Unfalls in Sitten ein

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Rue de Lausanne in Richtung des Kreisverkehrs an der Kreuzung mit der Avenue du Petit-Chasseur in Sitten VS. Aus bislang ungeklärten Gründen erfasste das Fahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs auf der Höhe eines Zebrastreifens einen Fussgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Strasse überquerte. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.

Umgehend wurden neben den Polizeibeamten die kantonalen Rettungskräfte sowie die Feuerwehr Sitten aufgeboten. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Fussgänger mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert. Dort erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 93-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.