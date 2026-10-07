Die Kantonspolizei Wallis hat an der Foire du Valais in Martigny die Hallen 21, 22 und 23 wegen eines verdächtigen Koffers evakuiert. Spezialisten klären die Lage vor Ort ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Foire du Valais in Martigny gab es einen Polizeieinsatz

Spezialisten prüfen den Koffer; Hallen 21 bis 23 geräumt

Die Messe zählt zu den grössten Warenmessen der Westschweiz

Mattia Jutzeler Redaktor News

Polizeieinsatz am Foire du Valais. Wegen eines verdächtigen Koffers mussten Beamte der Kantonspolizei Wallis die Hallen 21, 22 und 23 evakuieren. Das bestätigt eine Mediensprecherin auf Anfrage von Blick.

Spezialisten sind vor Ort und klären die Situation ab, heisst es weiter. Sobald sich die Situation entschärft hat, wird die Kantonspolizei die Bevölkerung informieren.

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Die Herbstmesse in Martigny VS zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Der Event findet über zehn Tage in der Austellungshalle Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny CERM statt. Das Foire du Valais zählt als einer der grössten Warenmessen der Westschweiz.