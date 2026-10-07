Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Am Foire du Valais in Martigny gab es einen Polizeieinsatz
- Spezialisten prüfen den Koffer; Hallen 21 bis 23 geräumt
- Die Messe zählt zu den grössten Warenmessen der Westschweiz
Mattia JutzelerRedaktor News
Polizeieinsatz am Foire du Valais. Wegen eines verdächtigen Koffers mussten Beamte der Kantonspolizei Wallis die Hallen 21, 22 und 23 evakuieren. Das bestätigt eine Mediensprecherin auf Anfrage von Blick.
Spezialisten sind vor Ort und klären die Situation ab, heisst es weiter. Sobald sich die Situation entschärft hat, wird die Kantonspolizei die Bevölkerung informieren.
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Die Herbstmesse in Martigny VS zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Der Event findet über zehn Tage in der Austellungshalle Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny CERM statt. Das Foire du Valais zählt als einer der grössten Warenmessen der Westschweiz.