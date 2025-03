Die krassesten Fälle der vergangenen Jahre Ist die Autobahn A9 ein Raser-Hotspot?

Ein Franzose wurde am vergangenen Freitag auf der Autobahn A9 im Wallis mit 224 km/h erwischt. Seinen Führerausweis ist er los. In den vergangenen Jahren fielen immer mal wieder Raser auf der A9 auf. Was die Kantonspolizei dazu sagt.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 54 Minuten