Raser-Alarm in Hochdorf LU! Ein Syrer wurde mit 127 km/h in einer 50er-Zone erwischt. Die Polizei greift hart durch: Der Führerausweis ist weg.

Der Syrer darf für längere Zeit nicht mehr mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs sein. (Symbolbild) Foto: Getty Images/EyeEm

Auf einen Blick Syrer in Hochdorf LU mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Führerausweis abgenommen und Auto sichergestellt

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, hat die Luzerner Polizei einen Mann (40) aus Syrien festgenommen. Der Mann fuhr zuvor mit seinem Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit von 127 km/h durch eine 50er-Zone in Hochdorf, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Polizei hat dem Syrer den Führerausweis abgenommen. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug lenken. Zudem wurde sein Auto sichergestellt. Er wird wegen der groben Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.