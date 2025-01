Am Sonntag beging ein Automobilist in Vétroz eine schwere Geschwindigkeitsüberschreitung. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h auf einem auf 50 km/h begrenzten Abschnitt gemessen.

Raserdelikt in Vétroz VS

Die Polizei entzog dem Lenker seinen Fahrausweis. Foto: Polizei Wallis

Am Sonntagnachmittag führte die Kantonspolizei auf der Kantonsstrasse in Vétroz VS eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 15.20 Uhr erfasste der Radar einen Autolenker, der mit 107 km/h auf diesem auf 50 km/h beschränkten Abschnitt unterwegs war.

Der 35-jährige französische Lenker wurde in Anwesenheit eines Anwalts angehört. Er wurde bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Letztere hat eine Untersuchung eingeleitet.

Neben einer hohen Geldstrafe und dem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre droht dem Lenker eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren. Die Kantonspolizei Wallis erinnert daran, dass sie im Verkehr zwar auf Prävention setzt, Raser aber mit gezielter Repression gegen sie rechnen müssen. Geschwindigkeitskontrollen können im ganzen Kanton zu jeder Zeit und an jedem

Tag durchgeführt werden, heisst es im Communiqué.