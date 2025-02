In Biel wurde ein Teenager bei einer massiven Geschwindigkeitsübertretung erwischt. Der 15-jährige Fahrer, der mit 104 km/h in einer 50er-Zone unterwegs war, floh zunächst, wurde aber später gefasst und gestand.

Der Bubi-Raser gab zu, das Fahrzeug gelenkt zu haben. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

Auf einen Blick Fahrer (15) flieht vor der Polizei in Biel

Das Fahrzeug wurde ohne Insassen an der Fritz-Oppliger-Strasse gefunden

Fahrzeug wurde mit 104 km/h in einer 50 km/h-Zone gemessen

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag an der Johann-Renfer-Strasse in Biel Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Kurz nach 22.15 Uhr konnte ein Fahrzeug gemessen werden, welches nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 104 km/h in Richtung Längfeldweg unterwegs war. «Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 50 km/h», klärt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung auf.

Als die Patrouille dem Fahrzeug folgte und es zum Anhalten aufforderte, ergriff dieses via Längfeldweg, Länggasse und Solothurnstrasse die Flucht. Vor dem erneuten Einbiegen in die Johann-Renfer-Strasse brach die Patrouille die Verfolgung ab.

Bubi-Raser gibt alles zu

Durch Drittpersonen, welche die Richtung der Weiterfahrt angeben konnten, wurde an der Fritz-Oppliger-Strasse das betroffene Fahrzeug ohne Personen aufgefunden. Der Fahrer (15) konnte kurze Zeit später angehalten und auf eine Polizeiwache gebracht werden.

Er ist geständig, das Fahrzeug zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz unter anderem nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.