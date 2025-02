Angebot für Fahrende Biel eröffnet für weitere Saison provisorischen Transitplatz

Der provisorische Transitplatz in Biel steht auch in diesem Jahr ausländischen Fahrenden zur Verfügung. Der Platz sei trotz der Eröffnung des definitiven Transitplatzes in Wileroltigen nötig, teilte die Stadt Biel am Montag mit.

Publiziert: 10:52 Uhr