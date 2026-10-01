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VA Starke Rauchentwicklung in Zermatter Industriegebiet
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Leser filmen:Hier steigt Rauch in Zermatt auf

Qualm im Industriegebiet
Grosse Rauchsäule über Zermatt VS

Aufregung in Zermatt VS am Donnerstag. Aus einem Parkhaus mit angrenzender Garage qualmt es heftig. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen schliessen und das betroffene Gebiet meiden.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Eine grosse Rauchsäule ist über Zermatt sichtbar.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aus einem Parkhaus mit Garage in Zermatt VS qualmte es stark
  • Der Rauch zog am Donnerstag bis ins Dorfzentrum
  • Alertswiss riet: Fenster und Türen zu, Gebiet meiden
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Mattia JutzelerRedaktor News

Eine grosse Rauchsäule steigt am Donnerstagnachmittag über Zermatt VS auf. Videos von Leserreportern zeigen, wie es aus einem Parkhaus mit angrenzender Garage heftig qualmt. Der Rauch zieht bis ins Dorfzentrum.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt auf der Plattform X einen laufenden Einsatz wegen eines Brandes in einer Garage. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

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Auf der Warnplattform Alertswiss wurde ebenfalls eine Meldung zum Brand herausgegeben. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen schliessen und das betroffene Gebiet meiden. Ausserdem sollten Klimaanlagen und Lüftungen abgeschaltet werden.

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