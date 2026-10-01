Aufregung in Zermatt VS am Donnerstag. Aus einem Parkhaus mit angrenzender Garage qualmt es heftig. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen schliessen und das betroffene Gebiet meiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aus einem Parkhaus mit Garage in Zermatt VS qualmte es stark

Der Rauch zog am Donnerstag bis ins Dorfzentrum

Alertswiss riet: Fenster und Türen zu, Gebiet meiden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine grosse Rauchsäule steigt am Donnerstagnachmittag über Zermatt VS auf. Videos von Leserreportern zeigen, wie es aus einem Parkhaus mit angrenzender Garage heftig qualmt. Der Rauch zieht bis ins Dorfzentrum.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt auf der Plattform X einen laufenden Einsatz wegen eines Brandes in einer Garage. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf der Warnplattform Alertswiss wurde ebenfalls eine Meldung zum Brand herausgegeben. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen schliessen und das betroffene Gebiet meiden. Ausserdem sollten Klimaanlagen und Lüftungen abgeschaltet werden.