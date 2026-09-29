Amerikaner stirbt nach Sturz in Gletscherspalte im Wallis

Ein 55-jähriger Amerikaner ist am Montag am Klein Matterhorngletscher im Wallis tödlich verunglückt. Er stürzte in eine Gletscherspalte, nachdem er einen gesperrten Bereich betreten hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 55-jähriger Amerikaner stirbt bei Sturz am Klein Matterhorn

Er betrat verbotenen Bereich und fiel in eine Gletscherspalte

Walliser Polizei und Rettungskräfte bestätigen Tod nach Suchaktion

Fabrice Obrist Redaktor News

Kurz nach 12 Uhr ereignete sich am Montag ein tragischer Unfall im Wallis. Ein 55-jähriger Amerikaner stürzte beim Klein Matterhorngletscher in eine Spalte und kam ums Leben.

Wie die Walliser Polizei in einer Mitteilung schreibt, begab sich der Mann aus noch nicht geklärten Gründen in einen für Fussgänger gesperrten Bereich. Kurze Zeit später stürzte er in den Tod.

Die verständigten Rettungskräfte leiteten eine Suchaktion in der Gegend ein. Nach der Lokalisierung des Amerikaners konnten sie nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Untersuchung eingeleitet.