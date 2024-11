Die Sufffahrt endete mit einem Unfall. Foto: kantonspolizei neuenburg

Auf einen Blick Autofahrer prallt alkoholisiert gegen Gebäude in Corcelles NE

Fahrer leicht verletzt, erheblicher Schaden am Fahrzeug und Gebäude

Unfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr, Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Beim Lenken eines Autos verlor ein Mann im Kreisverkehr Corcelles NE die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überquerte den Kreisverkehr und prallte anschliessend gegen die Fassade eines Gebäudes. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 0.35 Uhr, fuhr der Autofahrer in Richtung Neuchâtel. Er war alkoholisiert und fuhr vermutlich mit einer unangemessenen Geschwindigkeit. Der Wagen prallte zunächst auf den Gehweg und die Beschilderung an der Einfahrt zum Kreisverkehr und überquerte dann in gerader Linie den zentralen Hügel des Kreisverkehrs.

Anschliessend drehte sich das Fahrzeug und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes, wodurch erheblicher Schaden entstand. Auch das Fahrzeug wurde massiv beschädigt.

Ermittlungen laufen

Der leicht verletzte Fahrer, ein marokkanischer Staatsbürger (32), der in Frankreich lebt, wurde mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in das Spital Pourtalès gebracht. Er konnte das Spital schnell verlassen.

Der Autofahrer wurde positiv auf Alkohol getestet und zum nächsten Posten der Neuenburger Polizei gebracht und für den Rest des Verfahrens in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen müssen die Umstände und den Sachverhalt klären.

Dieser Unfall erforderte den Einsatz mehrerer Streifen der Neuenburger Polizei, eines Krankenwagens und der Feuerwehr. Wer Zeuge dieses Unfalls geworden ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 889 90 00 an die Polizei Neuenburg zu wenden.