Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Schüpfheim haben sich am Dienstagvormittag zwei Lenkerinnen verletzt. Der Unfall führte zu grösseren Verkehrsbehinderungen auf der Hauptstrasse.

Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Crash in Schüpfheim LU

Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Crash in Schüpfheim LU

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos in Schüpfheim LU musste eine Autofahrerin ins Spital gebracht werden. Foto: Luzerner Polizei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Autofahrerin sei am Dienstag von Schüpfheim Richtung Escholzmatt gefahren und im Gebiet Vormüli in die Bahnhofstrasse abgebogen, wo es zum Zusammenstoss mit einer Lenkerin aus der Gegenrichtung kam, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Autofahrerinnen wurden beim Unfall verletzt. Eine Fahrerin musste ins Spital gefahren werden.

Der Unfall führte laut Mitteilung auf der Hauptstrasse in Schüpfheim während einer Stunde zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Angaben auf rund 20'000 Franken.