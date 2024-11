In Matt kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 93-jähriger Mann wollte einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und stürzte mit dem Auto einen Hang hinunter. Trotz schneller Hilfe konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen.

93-Jähriger stürzt mit Auto 80 Meter in den Tod

Tragischer Unfall in Matt GL

Das Auto hatte nach dem Absturz einen Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Glarus

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwoch ereignete sich um circa 13.30 Uhr in Matt, Weissenberge, ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein 93-jähriger Fahrzeuglenker fuhr auf dem Fahrweg allein mit seinem Personenwagen bergwärts, als ihm ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam. Um kreuzen zu können, fuhr der Personenwagenlenker mit seinem Fahrzeug rückwärts zu einer linksseitigen Ausweichstelle. Dabei kam er bei der Ausweichstelle zu weit zum Hang, so dass das Fahrzeug überkippte und 80 Meter weit sich überschlagend den Hang hinunterstürzte.

Reanimierung des Unfallopfers war erfolglos

Der Fahrzeuglenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Lenker und sein Begleiter des landwirtschaftlichen Fahrzeuges alarmierten sofort die Rettungsflugwacht und versuchten, den Verunfallten zu reanimieren. Der Notarzt der Rettungsflugwacht setzte die Reanimierung fort und musste jedoch den Tod feststellen. Am Personenwagen entstand ein Totalschaden. Die Bergung des Personenwagens erforderte den Einsatz eines Helikopters der Heli Linth AG.