In Giswil OW stürzte eine junge Frau mit ihrem Landwirtschaftsfahrzeug 90 Meter in die Tiefe und wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Unfall wird von der Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Obwalden untersucht.

Unfall in Giswil OW

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Obwalden

Auf einen Blick Fahrerin lebensbedrohlich verletzt nach 90-Meter-Absturz in Giswil OW

Unfallursache wird von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt

Totalschaden am Fahrzeug

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, war eine Fahrerin (29) eines Landwirtschaftsfahrzeuges in Giswil OW, im Gebiet Flüe, oberhalb Gorgen, unterwegs. Ihr Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte rund 90 Meter übers steil abfallende Wiesland ab. Sie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensbedrohlich verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital gefahren werden.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Die Unfallursache wird derzeit durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Obwalden ermittelt. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, ein Rettungshelikopter der Air Glaciers, ein privates Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Obwalden.