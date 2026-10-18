Ein 1957 geborener Velofahrer ist am Samstagmorgen in Collex-Bossy GE tödlich verunglückt. Er kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrspur ab und prallte in ein parkiertes Auto.

Darum gehts Ein 1957 geborener Velofahrer starb in Collex-Bossy.

Er kam ungeklärt von der Spur und prallte in ein parkiertes Auto.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen Zeugen.

Fabrice Obrist Redaktor News

Am Samstagmorgen mussten sowohl die Genfer Polizei als auch der Rettungsdienst ins Dorf Collex-Bossy ausrücken. Zuvor hatten die Einsatzkräfte eine Meldung über eine tote Person erhalten.

Es stellte sich heraus, dass es sich beim Toten um einen 1957 geborenen Mann handelt, der mit dem Velo unterwegs war. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Velofahrer von der Fahrspur abgekommen und in ein parkiertes Fahrzeug geprallt. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die örtliche Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Augenzeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Genfer Staatsanwaltschaft (+41 22 427 64 50) zu melden. Ereignet hat sich der Vorfall an der Route de Vireloup auf der Höhe der Hausnummer 45.