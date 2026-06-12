DE
FR
Abonnieren

Tragödie in Vessy GE
Autofahrer (18) erfasst Fussgänger – tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Vessy GE. Ein Fussgänger wurde von einem Auto eines 18-Jährigen erfasst und starb noch vor Ort.
Publiziert: 12:12 Uhr
Die Genfer Polizei ermittelt.
Foto: KEYSTONE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Vessy GE wurde ein Fussgänger von Auto erfasst und starb
  • Unfall mit 18-jährigem Lenker geschah am Donnerstag um 22 Uhr
  • Polizei ermittelt, weitere Details sind derzeit nicht bekannt
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Bei einem Verkehrsunfall in Vessy GE ist am Donnerstagabend ein Fussgänger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr an der Kreuzung Route de Vessy / Chemin du Pacage. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Auto erfasst, das von einem 18-jährigen Lenker gesteuert wurde.

Die Rettungskräfte konnten dem Opfer nicht mehr helfen; es verstarb noch am Unfallort. 

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen werden derzeit nicht veröffentlicht.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen