Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Vessy GE wurde ein Fussgänger von Auto erfasst und starb
- Unfall mit 18-jährigem Lenker geschah am Donnerstag um 22 Uhr
- Polizei ermittelt, weitere Details sind derzeit nicht bekannt
Janine EnderliRedaktorin News
Bei einem Verkehrsunfall in Vessy GE ist am Donnerstagabend ein Fussgänger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr an der Kreuzung Route de Vessy / Chemin du Pacage. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Auto erfasst, das von einem 18-jährigen Lenker gesteuert wurde.
Die Rettungskräfte konnten dem Opfer nicht mehr helfen; es verstarb noch am Unfallort.
Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen werden derzeit nicht veröffentlicht.