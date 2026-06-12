Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Vessy GE. Ein Fussgänger wurde von einem Auto eines 18-Jährigen erfasst und starb noch vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Vessy GE wurde ein Fussgänger von Auto erfasst und starb

Unfall mit 18-jährigem Lenker geschah am Donnerstag um 22 Uhr

Polizei ermittelt, weitere Details sind derzeit nicht bekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Verkehrsunfall in Vessy GE ist am Donnerstagabend ein Fussgänger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr an der Kreuzung Route de Vessy / Chemin du Pacage. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Auto erfasst, das von einem 18-jährigen Lenker gesteuert wurde.

Die Rettungskräfte konnten dem Opfer nicht mehr helfen; es verstarb noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen werden derzeit nicht veröffentlicht.