Am Freitag hat sich ein tragischer Unfall in Troinex ereignet. Ein 76-jähriger Töfffahrer stürzte schwer. Er erlag seinen Verletzungen im Spital.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitag 10. Juli 2026, kurz vor 6 Uhr morgens, wurde die Genfer Polizei darüber informiert, dass sich auf der Route de Marsillon in der Gemeinde Troinex gerade ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein Töfffahrer (†76) geriet ins Schleudern und stürzte schwer.

Ein Autofahrer, der in Gegenrichtung unterwegs war, wurde Zeuge des Geschehens und leistete dem Opfer Erste Hilfe.

Er wurde in kritischem Zustand in die Notaufnahme der Universitätskliniken Genf (HUG) gebracht und ist am Montag verstorben.